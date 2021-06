Odpůrci těžby nedaleko českých hranic chtějí vyjádřit nesouhlas s plánovanou dohodou mezi ČR a Polskem ohledně sporu o důl Turów. Poláci se mají přihlásit k zodpovědnosti a kompenzacím za negativní vliv, který má těžba hnědého uhlí na českou krajinu a Češi na oplátku stáhnou žalobu od Soudního dvora EU.

Podle odpůrců těžby jde o handl za miliardu, který neřeší problémy místních. Součástí dohody podle nich být požadavek na další nerozšiřování dolu směrem k hranicím, jasné stanovení data ukončení těžby a plán společné proměny celého regionu na česko-německo-polském trojmezí tak, aby z toho dlouhodobě profitovali lidé na všech třech stranách i krajina.

Jelikož jsou detaily připravované mezinárodní smlouvy neveřejné, budí to obavy, že žádná z těchto podmínek tam nebude obsažená. Protest aktivistů a místních obyvatel z Uhelné a Václavic jsou tak legitimním nástrojem, jak prosadit jejich zájmy.

Je to také jejich jediná možnost, jak rozhodování ovlivnit tak, aby se nenaplnilo obávané „O nás, bez nás!“ Byli to přitom právě oni, kdo dlouhodobě bojovali a upozorňovali na negativní vlivy těžby na české území. Díky jejich tlaku se podařilo dostat kauzu Turów do Evropského parlamentu. Doufejme, že i tentokrát budou dostatečně hlasití, aby je jejich volení zástupci slyšeli a zastali se jich.