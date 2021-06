V pohraničí se slaví. Poláci musí okamžitě ukončit těžbu na hnědouhelném dole Turów nedaleko českých a německých hranic. V pátek 21. května o tom rozhodl Soudní dvůr EU. Proti jeho rozhodnutí se nedá odvolat.

Otázkou zůstává, kdo v tomto klimatickém sporu dvou států a dvou přístupů, prohrává? Zatímco Češi slaví v kauze prozatimní vítězství, které by mělo ochránit zdroje pitné vody místních obyvatel a přispět k tomu, že se nebude zhoršovat životní prostředí v okolí dolu. Poláci nejdříve mlčeli a pak přešli do protiútoku.

Polská vláda a vedení polostátní energetické firmy PGE, která důl Turów společně s přilehlou elektrárnou vlastní, těžbu odmítají ukončit. Rozhodnutí soudu neuznávají a tvrdí, že licenci na těžbu dostali legálně a budou proto těžit i v budoucnu. Největší šok tak zažili zaměstnanci a obyvatelé Bogatynie, jejichž živobytí je na provozu dolu a elektrárny závislé.

Dá se tak předpokládat, že napětí v regionu poroste. První protesty a blokády hranic už Poláci ohlásili na tento týden. Přitom zaměstnanci by neměli být trestáni za nezodpovědné chování vlády a firmy PGE. Byla to totiž oni, kdo o utlumení těžby odmítal diskutovat. Nepříznivé situaci nepomáhá ani rozhodnutí Evropské komise, která kvůli plánům PGE a polského Ministerstva klimatu těžit v dole až do roku 2044, odmítla do regionu poslat peníze z fondu Spravedlivé transformace.

Právě evropské peníze ale měly místním pomoci, aby neztratili příjmy a dostali potřebnou podporu při hledání nových pracovních příležitostí.Lidé v českém pohraničí jsou naopak jasnými vítězi. Byli to totiž obyvatelé malých vesnic a osad nedaleko dolu, kteří neustoupili a několik let poctivě tlačili na samosprávy a českou vládu, aby se jich zastaly a ochránily jejich domovy.