Foto: Deník

Klimatická krize a její negativní vlivy dopadají na životy nás všech. To, že se klima na Zemi mění si podle nejnovějšího výzkumu, který si nechal zpracovat Český rozhlas, uvědomuje a přiznává většina české společnosti. Konkrétně 85 procent dotázaných odpovědělo kladně na otázku, zdali se klima mění. Co to ale znamená a jak situaci řešit? V tom už Češi a Češky tak jednotní nejsou.

Sociologové z agentur PAQ Research, STEM a CVVM také změřili v reprezentativním výzkumu pro Český rozhlas uhlíkovou stopu, kterou každý z nás vytváří tím, že spotřebovává elektřinu, vytápí svůj dům nebo byt, cestuje pozemní i leteckou dopravou a vliv má i to, co jíme. Každý si tak na webu rozhlasu může zjistit, jak moc přispívá svým životním stylem ke změně klimatu. Aplikace se stala hitem a zaplnila sociální sítě. Podobně jako ve výzkumu lidé sdíleli výsledky, ale už se příliš neměli k tomu, aby napsali, co hodlají změnit, aby jejich uhlíková stopa nadále nerostla.