Foto: Deník

Ústavní péči by měli nahradit krátkodobí pěstouni. Mezi poslanci ale panuje neshoda na tom, jak rychle by měly kojenecké ústavy skončit. Z pohledu dítěte je ale odpověď snadná. Čím dříve, tím lépe. Česko je poslední země v EU, která ty nejmenší děti do ústavní péče umisťuje.