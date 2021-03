Hlavním důvodem žaloby je prý pošlapání práv českých občanů. Jejich připomínky totiž nejdříve bagatelizovala firma PGE, která důl provozuje a následně je ignorovaly i polské úřady, které rozhodovaly o udělení licence pro těžbu na následující roky.

To, že se kvůli těžbě, ztrácí zdroje podzemní vody v pohraničí, se žalobou souvisí, ale rozhodně to nehraje prim. Přitom je to nejdůležitější faktor celé kauzy. Místní lidé upozorňují, že jim voda ze studní mizí tak rychle, jak se rypadla přibližují k české hranici.

Odborníci poukazují na souvislost mezi úbytkem vody, sesuvy terénu a rozšiřující se těžbou uhlí v Polsku. Jen firma, která důl provozuje, obviňuje klimatickou změnu a ne důlní činnost jako hlavního viníka. Neuvědomuje si přitom, že těžba i spalování uhlí přispívá k prohloubení klimatické krize.



Jelikož se soud v Lucembursku může táhnout roky, jako nejvýznamnější se jeví žádost o předběžné opatření, kterým by se těžba v Turówě okamžitě zastavila. Pak by teprve byly obě strany stejně motivované k vyjednávání. Ztráta by totiž hrozila na obou stranách hranice. Češi by se báli o vodu a Poláci o nedostatek elektřiny a tepla.