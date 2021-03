Zatímco v Liberci nulovou toleranci opravdu vyhlásili, ve Stráži se museli zavázat k tomu, že hazard omezovat nebudou. Díky tomu za první rok provozu kasina dostali do obecního rozpočtu 12 milionů korun navíc z daňových výnosů z kasina. Ty chtějí použít na novou kanalizaci, plynovou přípojku nebo novou cestu pro místní, kteří bydlí nedaleko nového kasina.

Podle starostky Stráže převážila pozitiva nad negativy, které jsou spojené s hazardem. Sama říká, že bez peněz z hazardu, by mohly na přípojku i kanalizaci zapomenout. Zkrátka by na to v rozpočtu nezbyly peníze. Stejné argumenty ale používali i v Liberci, kde se za peníze z hazardu financoval sport nebo kultura.

Obavy z negativních jevů jako je zvýšená kriminalita, závislost, rušení nočního klidu nebo světelný smog se zatím ve Stráží nenaplnily. Je ale nutné dodat, že nové kasino fungovalo kvůli pandemii jen několik měsíců v roce. Až čas tak ukáže, jestli postavit kasino na svém území bylo pro Stráž dobré rozhodnutí. Zatím to vypadá, že hlavní klientelu netvoří obyvatelé Stráže. Pozitiva tak zůstávají a negativní následky hazardu musí řešit jinde.