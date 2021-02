Za příklad si vláda bere jiné státy jako je Izrael, Francie nebo Řecko. Tam sice podobá omezení zafungovala, ale jen na chvíli. V současné době všude řeší stejný problém jako v České republice a to, jak zastavit koronavirus?

Kromě toho, že omezení cestování lidí mezi kraji je nerealistické, tak je také nepraktické. Kdo by zákaz kontroloval? Kdo by stanovoval výjimky pro lidi dojíždějící za prací, za rodinou nebo do druhých domovů? Kritika přišla hlavně z řad jednotlivých hejtmanů, kteří mají lepší přehled o tom, jak mobilita mezi kraji funguje.

Nyní to vypadá, že je tento nápad u ledu, stejně jako zbytek republiky kvůli ledovce a novému sněhu. Co naopak pomáhá brzdit šíření viru, je testování a očkování. V tom vláda stále selhává. Vakcína zbytečně čeká ve skladu, než se rozhodne, kam se doveze.



Kapacity očkovacích center jsou připraveny, ale nemají dostatek vakcín. Senioři jsou registrovaní, ale nemají termín na očkování. Možná by tak stačilo, aby vláda dotáhla do úspěšného konce projekty, které už mají fungovat. Pak by se ukázalo, jestli opravdu za všechno mohou lidé nerespektující zákazy nebo jestli jde jen o alibismus či neschopnost vlády.