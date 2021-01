Několik desítek zahrádkářů v kolonii ve Wintrově ulici v Liberci se na nový rok dočkalo nepříjemného překvapení. Zjistili, že v místě, kde už několik desetiletí farmaří, má vyrůst protipovodňový park.

Foto: Deník

Jejich záhonky a domky budou muset zmizet z městských pozemků asi do tří let. Jelikož jsou zahrádkáři v pronájmu, museli s podobnou možností, že se někdy budou muset stěhovat, počítat. Na druhou stranu je plán města, že to s nimi začne řešit až rok před plánovanou stavbou značně neohleduplný.