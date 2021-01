Na rozdíl od veřejnosti je mezi lékaři a sestrami o vakcínu zájem, některá oddělení nemocnic hlásí, že se chce nechat oočkovat až 95 procent zaměstnanců. Mezi hlavní argumenty, proč se nechat očkovat, které lékaři uvádějí, patří například to, že vakcína je zatím nejúčinnější preventivní opatření proti covidu. Personál nemocnice se tak nenechává očkovat kvůli sobě, ale kvůli pacientům, se kterými přichází do kontaktu a nechce je nakazit.

Doposud se zdá všechno ideální. problém ale může nastat, pokud budou lidé spoléhat na to, co jim říká premiér Babiš. Ten nedávno prohlásil, že od 15. ledna si pro dávku vakcínu mohou dojít lidé starší 80 let a od 1. února pak veřejnost.

Jenže v krajích a nemocnicích na to zatím nejsou připraveni a nemají ani dostatek očkovací látky. Například hejtman Martin Půta lehce kriticky poznamenal, že není potřeba soutěžit o to, kdo bude oočkován první, ale je potřeba nejprve vybudovat stabilní očkovací systém, který deseti tisíce lidí dokáže obsloužit. Premiér Babiš by se jako zodpovědná osoba na jeho budování měl podílet. To ale nepůjde bez součinnosti s kraji a už vůbec ne skrze jeho PR videa na sociálních sítí.