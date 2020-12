Liberecká firma VÚTS získala nejhodnotnější ocenění pro české vědce tzv. Českou hlavu. Cenu získala firma za vývoj tkacího stroje DIFA, který vyrábí distanční 3D tkaninu.

Foto: Deník

Na výzkumu česká firma spolupracovala s tchajwanským partnerem, který poskytl know how, ale nebyl schopný stroj zkonstruovat. Tady uplatnilo VÚTS (dříve Výzkumný ústav textilních strojů) své dlouhodobé zkušenosti a znalosti, které za desítky let fungování nashromáždilo.