Pokud se chceme, co nejrychleji vrátit k normálu a znovu nabýt všechna privilegia, kteráv Čechách máme, není nic jednoduššího než dodržovat opatření a zákazy.

Musíme být solidární s lidmi, kteří aktivně s nákazou bojujía zodpovědní vůči sobě a tomu, co děláme, abychom k šíření koronaviru nepřispívali Je to jediná možnost, kterou máme.

Co rozhodně nepomůže vám ani zbytku společnosti jsou veřejné hromadné protesty bez roušek. To, co se dělo o víkendu na Staroměstském náměstí, pobouřilo hodně lidí. Policie během bitek s demonstranty zadržela 144 lidí.

Čtrnáct podezírá z trestného činu. Kontraproduktivní to bylo především pro organizátory protestu. Nikde se totiž nemluví ani nepíše o tom, za co se demonstrovalo a jestli by vládní omezení přeci jenom nemohli být mírnější, ale veškerá pozornost je upřena na dramatické záběry bitky mezi účastníky nedělního protestu z řad sportovních fanoušků a zasahujícími policisty. Tak to holt dopadá, když pustíte chuligány z vymezeného sektoru na tribuně do centra města.