Nový ministr zdravotnictví neustále opakuje, že nechce vypínat ekonomiku země, ale pouze omezit volnočasové aktivity. Zatím ale pořádně nezaznělo, že zatímco volnočasová aktivita je pro jednoho zábava, pro druhého to je obživa. Stejně jako kultura.

My ji využíváme k relaxaci, poučení nebo pozvednutí ducha, ale ti, co ji vytváří, do ni investují nejen čas a talent, ale také peníze a v lepším případě jsou za ni placeni. Kultura je také byznys a točí se v něm miliardy. Kdo doplatí na vypnutí kultury?

No především ta část společnosti, která ji vytváří. My ostatní si opravdu, jak netaktně a hulvátsky podotkl prezident, můžeme doma v teple a po práci přečíst knížku. Jenže co ti, kteří chodí do práce do divadla, do galerie nebo do studia, kde tvoří onu přidanou hodnotu, na které stojí rozvoj společnosti? pomoc bude muset stát. je ale nepřípustné, že zatím neřekla jak a kdy.

Je ale také potřeba říct, že uznávám důvody, proč k „vypnutí“ kultury dochází. O víkendu jsem vysvětloval jedné zpěvačce, která přišla o obživu a bagatelizovala onen zákaz zpěvu, že má opodstatnění. Důkazem budiž největší ohnisko nákazy v Liberci, kterým je městské divadlo s více než 140 nakaženými.