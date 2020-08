Lidé se bojí v noci spát, formují domobranu a instalují kamery, aby ochránili svůj majetek. Policie o situaci ví, krádeže vyšetřuje a v oblasti dělá pravidelné hlídky. Podle některých lidí souvisí aktuální trestná činnost se znovuotevřením hranic mezi Českou republikou a Polskem.

To může být pravda. Lidé z Uhelné a Václavic, které se nachází prakticky na hranici, si všímají podezřelých osob a reportují jejich přítomnost policii. Nezapomenou přitom zmínit, že tyto osoby mluví polsky. To je také samozřejmě důležitá informace pro polici, která může vést k dopadení pachatele. Nejdůležitější ale je, aby lidé opravdu podezření a informace o trestné činnosti hlásili na linku 158.

Historky a klepy o nájezdných bandách z Polska se totiž pohraničím šíří už od doby, kdy skončily na hranicích kontroly. Je tak potřeba rozlišovat mezi informací zaručenou a zprávou z druhé ruky. Strach jde totiž v ruku v ruce s panikou a nenávistí.



Nebylo by dobře, aby jsme házeli všechny naše polské sousedy do jednoho pytle a o všech si primárně mysleli, že nám ukradnou ze zahrady sekačku.Spousta Poláku jezdí každý víkend do Čech a utrácí tu své peníze. Místo strachu tak doporučují obezřetnost. To znamená zamykat a nenechávat drahé zahradní nářadí venku.