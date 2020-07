Během zasedání petičního výboru se poslanci Europarlamentu vzácně shodli na tom, že je potřeba aktivně řešit hrozící ztrátu vody v česko-polském pohraničí. Proti byli jen zástupci Polska, kteří přirozeně hájí svoje právo využívat přírodní zdroje na maximum.

Zajímavý moment nastal, když se španělská europoslankyně pozastavila nad tím, že na jedné straně pumpuje unie miliardy do Zelené dohody a přechodu k bez emisní ekonomice a na straně druhé řeší rozšiřování hnědouhelného dolu.



„Je to v rozporu s cíli Evropské unie,“ řekla konkrétně Cristina Maestre Martín de Almagro a uhodila hřebíček na hlavičku. Problémem je, že s tím nikdo včetně Evropské komise nic nezmůže. Je tak vysoce pravděpodobně, že těžba v Turówu bude probíhat až do roku 2044, tak jak plánuje majitel dolu a přilehlé elektrárny.

Statutu bezemisní ekonomiky se totiž evropské státy zavázaly dosáhnout až v roce 2050 a Polsko si dokonce vyjednalo výjimku, takže na to bude mít ještě více času. Česká republika "možná" zažaluje Polsko a Evropská komise "možná" zahájí s Poláky šetření pro porušení zákona, mezitím ale přijdou s velkou pravděpodobností lidé ve vesnicích v blízkosti dolu o vodu.