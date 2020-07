Není to přitom tak dlouho, kdy architektonicky cennému areálu hrozila demolice. Nyní to vypadá, že vlastník přehodnotil svůj přístup a ve spolupráci se spolkem Multiversum, se pokusí brownfield v centru krajského města využít a zamezit dalšímu chátrání.

První veřejná akce, kterou zorganizoval zmíněný spolek, mohla všem, kteří dorazili v pátek večer do tiskáren, ukázat, jakým směrem by se mohl prostor ubírat. Místní umělci dostali prostor prezentovat svou tvorbu, organizátoři si zkusili zatěžkávací zkoušku zanedbaného prostoru a návštěvníci zjistili, jaké to je vyrazit večer do industriálního prostoru na párty, podobně jako v Berlíně nebo ostatních evropských městech.

Podle ohlasů to vypadalo, že spokojeni byli všichni. Práce v areálu tiskárny je ale stále dost. Některé budovy jsou nepřístupné, jiné už využívá pár nájemců, další čekají na svůj nový účel.



Možností využití je stejně jako potenciálních uživatelů hodně. V celém kraji totiž podobnou instituci, v kterou by se mohla bývalá tiskárna proměnit, nenajdeme. To by se mělo změnit, industriální architektura si totiž zaslouží ochranu i obnovu.