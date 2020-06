Reagují tak na českou petici a stížnost Libereckého kraje k evropským orgánům. Češi se bojí o podzemní vodu a devastaci životního prostředí kvůli rozšiřování těžby v hnědouhelném dole. Ekologičtí aktivisté pak dokonce tvrdí, že těžba u českých hranic probíhá nelegálně, protože se polská strana při udělování další licence k těžbě dostatečně nevypořádala s českými připomínkami.

Polští odboráři jako hlavní argument jejich protiakce uvádí, že pokud by se přestalo v dole těžit mohlo by přijít o práci 5 tisíc zaměstnanců. Jsou dokonce tak daleko, že tvrdí, že by útlum negativně ovlivnil živobytí až 60 tisíc lidí v regionu. Město Bogatynia má přitom pouze 17 tisíc obyvatel.

Podle zástupců české pobočky Greenepace jde o PR kampaň energetického giganta PGE. V tom se s aktivisty dá souhlasit, protože firma „iniciativu zaměstnanců“otevřeně podporuje a ve svém vyjádření dokonce tvrdí, že se podpisy sbírají i na farách a pomáhají jim v tom i skauti.

Souhlasit se však dá také s obavou zaměstnanců dolu, že přijdou o práci. Je ale nutné říci, že o práci by přišli tak jako tak, na Polsko totiž netlačí jen několik tisíc obyvatel pohraničí, ale i Evropská komise a její Zelená dohoda. Co nezaznívá často je fakt, že pro tzv. tranzici od špinavých uhelných elektráren je připraveno pro Polsko asi 8 miliard euro. Část by šla i zaměstnancům Turówa.