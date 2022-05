Lékařům a dalším pracovníkům v liberecké nemocnici se rozhodně nedá upřít jejich odbornost, nasazení, zkušenosti a um. Klobouk dolů před tím, co umějí, co dokážou a s jakým nasazením svou práci dělají. To dokázali minimálně v době covidu. Ovšem jen personál nemocnici nedělá.