Být oddělen od člověka, kterého milujete, je traumatická zkušenost. Každý v jiné zemi, třeba jen pár kilometrů od sebe ale bez možnosti se vidět.

Petr Vodseďálek. | Foto: Deník

Zní to jako zlý sen, ale pro některé páry, nejen v Libereckém kraji, to byla skutečnost, kterou prožívaly posledních několik týdnů. Pro vládní nařízení, které do včera zakazovalo kvůli omezení šíření koronaviru vstup cizincům do ČR a vycestování, sice existovaly výjimky, ty však platily jen pro manžele a rodinné příslušníky. O registrovaných partnerech se nařízení nezmiňovalo. Vláda tak zapomněla na gay a lesbické páry. A to nejen na ty registrované, ale také na všechny ostatní, kteří společně sdílejí domácnosti a/nebo vychovávají společně děti a nemohou zatím v ČR uzavřít manželství. V této společenské krizi se pět ukázalo, jak moc by manželství pro všechny spoustě párům ulehčilo život.