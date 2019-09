Musil působí u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje dvacet dva let. Jelikož své profesi propadl, rozhodl se reprezentovat hasiče i jinou formou. Zvolil si k tomu sport. První úspěchy slavil před dvěma lety v Los Angeles. Kromě samotného trénování si musí ale sehnat finance na účast. Pobyt včetně nákladů na ubytování, cestu a jídlo se šplhá do desítek tisíc korun.

Není totiž sport jako sport. Účast na Světových policejních a hasičských hrách není státem oficiálně podporována a tak záleží na šikovnosti účastníka, zda to zaplatí ze svého nebo si sežene partnery. V případě Musila přispěl jak sportovní klub Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, tak Liberecký kraj i Město Liberec. Zde se ukázalo, že politici na regionální úrovni si uvědomili potenciál této sportovní události.

Hasičská profese patří mezi nejuznávanější. Hasiči se těší značnému obdivu, ať už pro svou odbornost, přístup či pracovní nasazení. A to nejen v Čechách, ale i v dalších zemích. Právě proto by si republika neměla nechat uniknout možnost reprezentovat se na tak významné události, které Světové policejní a hasičské hry představují. Sportovním rozsahem odpovídají téměř olympiádě a letos se v pořadí 28. ročníku účastnili zástupci ze 79 zemí! Přesto zatím ta oficiální podpora chybí a účastníci se musí spolehnout sami na sebe.

Přitom by stačilo jednoduché řešení, a to vytvořit pracovní pozici pro člověka, který by zaštítil veškerou organizaci. Spojil by podobné nadšence a vytvořil z nich oficiální reprezentaci naší země se vším všudy. Účastníci by měli zajištěnou dopravu, jednotné uniformy, ubytování a místo shánění financí by se mohli věnovat trénování a psychické přípravě na závody.

Ano, někdo může namítnout, že to dělají dobrovolně a ve svém čase, tak proč investovat peníze ze státní poklady. Třeba proto, že v současné době se každá pozitivní reprezentace počítá…