Soudci si přitom spolupráci s nimi nemohou vynachválit. Často jde o lidi, kteří chtějí něco udělat pro své město a okolí a mají dobrý pocit, když je pachateli uložen spravedlivý trest. „Jejich práce jsem si od začátku velmi vážila a postupem času se mezi námi vytvořil vztah plný důvěry a pochopení,“ řekla liberecká soudkyně Eva Drahotová.

Krajskému soudu chybí přísedící. Zájem je malý, důvodem jsou mizerné peníze

I v dnešní době je role tzv. soudců z lidu důležitá a přináší do soudní síně jiný úhel pohledu. Možná by stálo za to novelizovat vyhlášku, která je stará třicet let a více motivovat případné zájemce. Jak ukazuje zkušenost, jejich role je nezastupitelná.