Novela ještě musí projít Senátem a musí ji podepsat prezident, aby začala platit. Na jeho základě by došlo ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení daně z příjmu 15 % a 23 %. To se odrazí na rozpočtech obcí a krajů.

Žádné opravy škol či rekonstrukce silnic, žádné nové chodníky, narušení připravovaných investic a zároveň ohrožení řady veřejných služeb. V neposlední řadě zrušení Dotačního fondu Libereckého kraje. Nejenže kvůli opatřením proti šíření koronaviru očekává hejtmanství nižší výnosy, teď však hrozí, že se daňové příjmy kraje propadnou o dalších 540 milionů korun.

„Pokryli bychom sotva mandatorní výdaje, zastavili nezasmluvněné investice a pro rok 2021 zrušili dotační programy,“ přiblížil náměstek hejtmana pro ekonomiku Zbyněk Miklík.



Jelikož rozpočty nejsou nafukovací, obce budou stát před „Sophiinou volbou“ a budou muset rozhodnout, jaký projekt uskutečnit, a který naopak lze odsunout do vzdálené budoucnosti. Starostové se shodují, že to je rána pod pás.



Správný krok ale ve špatné době. Tak lze vystihnout aktuální rozhodnutí. Zrušení superhrubé mzdy mělo přijít v době, kdy se ekonomicky dařilo. Současně s tím i opatření, která by vyrovnala snížení příjmu obcí, měst a krajů z vyšších rozpočtů. V tomto čase obcím zbyla jediná možnost, a to škrtat, škrtat a škrtat. Navíc populistické snížení daní je krátkozraké jak pro vládu, tak pro občany, kteří to stejně v budoucnu budou muset zaplatit.