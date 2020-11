Neodmyslitelnou součástí tohoto období bývají adventní trhy. Zatímco řada pořadatelů se smířila s jejich neuskutečněním, někteří účastníci stále doufají. Nejen milovníci svátků o vánoční atmosféru ale nepřijdou díky různým alternativám.

V Liberci proběhne tradiční rozsvícení vánočního stromu on-line. Zájemci bude moci podpořit prostřednictvím portálu E-vstupenka Hospic svaté Zdislavy. Ve Frýdlantu se zase uskuteční výstava betlémů v městském muzeu. Budou instalovány a nasvíceny v oknech a lidé se na ně budou moci zajít podívat, kdykoli se jim zachce.

Město vyzvalo své obyvatele k zapojení. „Frýdlant se i přes přísná opatření ponoří do předvánoční atmosféry a pohody, ve které strach a stres vystřídá klid a pohoda,“ řekla mluvčí města Martina Petrášková.



Venkovní svařáček s přáteli či bezhlavé poletování po obchodních centrech s cílem nakoupit často i nepotřebné dary budeme muset letos oželet. Za to se otevírá možnost, jak se vrátit k původnímu významu Vánoc a užít si je v klidu v rodinném kruhu.



Je potřeba si uvědomit, že vir tu stále je a případné nerespektování opatření může vést opět k nárůstu nemocných i mrtvých. To bychom pak zpětně nevzpomínali na nejkrásnější svátky v roce zrovna v nejlépe. Žádný, ať už sebevětší dar, nestojí za život našich blízkých…