Zajisté chvályhodná událost, která snad konečně odstraní nebezpečí číhající na byť jen malinko neopatrného řidiče. Vždyť jen za minulý rok se tu událo na dvacet nehod, v několika případech těžkých. Za dva a půl roku má být vše jinak.

Dva a půl roku trvání objížděk, které trápí především obyvatele vesniček na silničkách nižších tříd, kudy se budou chtít procpat se svými monstry řidiči kamionů. Liberecký kraj trápí i stav oněch silniček, vždyť jsou v jeho vlastnictví. Tisíce trucků je dokážou v podstatě úplně zdemolovat. Stane se tak?

Ředitelství silnic a dálnic připravilo sice oficiální objížďky, které vedou po silnicích prvních tříd, ty jsou ale o více než čtyřicet kilometrů delší než původní trasa. To už se vyplatí kamion otočit na krajskou silničku a najet si kilometrů jen pár.

Kraj požaduje zákaz vjezdů kamionů na inkriminované silnice a zvýšenou činnost policie. Mnohdy nezastaví auto ani značka zákaz vjezdu. A nemysleme si, že policisté budou stát na každém kratším sjezdu čtyřiadvacet hodin denně dva a půl roku.

Kdyby přece jen řidiči dbali oficiálních objížděk, budou biti řidiči jezdící přes Železný Brod, ať již domů na druhou stranu řeky nebo projíždějící do a ze Semil. Hlavní silnici totiž bude po velký čas blokovat šňůra kamionů přes centrum města. Dva a půl roku je strašně dlouhá doba. Proto se zdá být rozumný požadavek kraje, aby dodavatelské firmy pracovaly na Rádelském mlýně minimálně ve dvou směnách sedm dní v týdnu. V takovém případě by se mohla stáhnout rekonstrukce křižovatky možná i na jeden rok.



Rekonstrukce Rádelského mlýna je potřebná a nezbytná. Vzhledem ale k tomu jak je tento dopravní uzel v regionu důležitý, měl by stát, jenž je nadřízeným ŘSD, najít s krajem společnou řeč a na dodavatele zatlačit. Jinak se v tom zmaru budou plácat všichni: kraj, ŘSD, stát, dodavatelé stavby. Ale hlavně obyvatelé dotčených obcí a řidiči.