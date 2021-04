Ponechme stranou fakt, že protestující volají po zrušení opatření proti šíření onemocnění Covid-19. Zajímavější je totiž jiný fenomén a to fenomén sociálních sítí. A to proto, že jízda za svobodu právě na nich vznikla jako hec proti vládě.

Lidí, kteří jsou z boje s koronavirem unavení, neustále přibývá. Očkování vázne, kdyby bylo dostatek vakcíny a bylo proočkována minimálně polovina populace, k žádným jízdám a dalším projevům občanské neposlušnosti by nedocházelo. Možná.

Protestující jsou ale většinou i odpůrci očkování, tedy nemůžeme předpokládat, že by byli proočkováni přímo oni. Přitom na vakcinaci boj s koronavirem stojí a padá. Je výsostným právem svobodného člověka protestovat. Každopádně každý, kdo se protestu nezúčastnil, je podle bojovníků ovce v Babišově stádu. Proti tomu ale protestují, světe, div se, i samotné ovce.



V pondělí šly děti po dlouhé době zase do školy. Před tím musely ale projít testováním. Možná se skřípěním zubů a se zaťatými pěstmi, přesto rodiče v drtivé většině děti do školy poslali. Obešlo se to bez větších problémů a protestů. Hlavními hrdiny měsíce dubna byly právě naše děti. Ne protestující za klaksony automobilů a mávající vlajkou.