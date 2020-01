Kupodivu, irácký premiér považuje bombový útok za velkou agresi a porušení suverenity své země taktéž. Akt navíc považuje za vraždu. Lidé se v zemi, která je zkoušena ještě více, než za života někdejšího tyrana Saddáma Husajna, bouří, místní politici hrozí zničující válkou.

Počty jsou jasné. Za skoro čtvrt století vlády tyrana zemřelo v místních genocidácha čistkách na čtvrt milionů obyvatel Iráku. Během války, kterou vnesly do země USA se spojenci, okupace a následné občanské války či vzestupu Islámského státu zemřelo více než 150 tisíc lidí, z toho na 130 tisíc civilistů. Jsou ale nevládní organizace, které uvádějí půl milionu mrtvých, jiné dokonce přes milion mrtvých.

Státem cloumají nepokoje vlastně od smrti diktátora, který uměl vášně udržet na uzdě, byť za cenu drastických metod. Ale Irák alespoň vypadal jako moderní muslimská země.

Dnes je infrastruktura v zemi po dlouhých letech bojů v troskách. A nejen tady, ale i v Sýrii a dalších okolních zemích.

Celá oblast Blízkého východu byla rozvrácena v důsledku vměšování západních zemí v čele s USA do vývoje v jednotlivých zemích, tak to je, ať se na to podíváte z jakého chcete úhlu.



Sulejmání byl považován za vůdce inteligence na Blízkém východě a zároveň za geniálního vojenského stratéga. Kontroverzi vzbuzoval coby vrchní velitel elitních vojenských jednotek Kuds, jejichž cílem je rozšiřování íránského vlivu na Blízkém východě. Podle Pentagonu pak připravoval akce proti americkým vojákům. Tak nebo tak byl Solejmání v oblasti velice populární, populárnější než mnozí politici, o těch západních ani nemluvě. Trumpova administrativa rozlouskla tuze tuhý oříšek. Může zhořknout nám všem. A nemusí jít jen o ceny benzínu a nafty.