Světla nad močálem.Zdroj: Deník/Jiří LoudaLena se cítila nešťastná a opuštěná zvláště po té, co jí zemřela milovaná babička. S matkou nevychází a na světě ji nic dalšího nedrží. Jednoho dne se rozhodne dobrovolně skoncovat se životem, aniž by tušila, co ji čeká na „druhé“ straně. Stane se totiž navkou a aby povýšila na bludičku, musí během sedmi let nalákat do močálu člověka. Lena je konečně šťastnou, našla milující rodinu. Idylka trvá do okamžiku, kdy se střetne se strigou a lhůta se jí zkrátí jen na sedm dní. A před Lenou tak čeká rozhodující volba.