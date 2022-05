Je vám patnáct let, žijete v 80. letech 20. století, kdy vládne totalitní bezčasí, a kromě typických problémů dospívajících se potýkáte i s rodinným tajemstvím. Přesně to zažívá na vlastní kůži Jana, která přišla před rokem o otce a zůstala sama s matkou. A zatímco ve škole musí bojovat s ruštinářkou, doma najde matčin sešit pro ni nepochopitelných zápisků. Rozhodne se pustit do pátrání a odhalit rodinnou historii a zároveň najít sebe sama. Román Pravda nebyla k dostání.Zdroj: Knihkupectví Fryč