Včera skončila poslední vlna rozvolňování vládních opatření kvůli pandemii koronaviru. Děti se vrátily do škol, restaurace mohly konečně otevřít své prostory pro strávníky a pro všechny skončila povinnost nosit roušky.

Petr Vodseďálek. | Foto: Deník

Jestli máme to nejhorší za sebou, ale nikdo neví. Předpovědi se liší, data chybí a výzkum viru COVID19 je teprve na začátku. Každý má tak právo na to, zvolit si vlastní tempo, jakým se bude vracet k normálu. I když vládní intervence do našich osobních životů z části skončily, pořád je omezené cestování do zahraničí a v některých institucích jsou stále nařízené epidemiologické opatření.