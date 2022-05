Zatímco Jalonenův předchůdce u kormidla Filip Pešán mluvil po jednom z mnoha nezdarů o nalévání čistého vína, že Češi na nejlepší zkrátka nestačí a nemohou pomýšlet na medaile, finský kouč pumpuje do hráčů zdravé sebevědomí.

Postup do semifinále bude povinnost, hlásí hokejový expert Vůjtek

„Chceme vyhrát a budu to říkat nahlas. Vím, že můžeme mít zlato,“ vyhlásil bez skrupulí protřelý stratég před šampionátem v jeho rodné vlasti, který včera začal. „Všichni musí vědět, že když jedeme na mistrovství, měli bychom dokázat něco velkého. Moc nechápu, když někdo říká, že si to jede na šampionát užít.“

S tímhle pohledem a nastavením mysli souzní Jakub Vrána. „Ten cíl má být jasný. Hlava má být na něco nastavená hned od začátku. Myslím, že když se zeptáte ostatních kluků, řeknou vám to samé,“ řekl útočník Detroitu, jehož góly se bude spoléhat.

Střelec Red Wings je jednou ze šesti českých posil z NHL. Tahounem a lídrem týmu by měl být Tomáš Hertl ze San Jose. Další zámořská esa jako třeba David Pastrňák z Bostonu nebo Ondřej Palát z Tampy by mohly dorazit po vypadnutí v play-off. To se uvidí.

? Máme na Instagramu nové gify! Svoje stories teď můžete vylepšit oslavou ?? hráčů i našeho trenéra Jalonena ? Stačí, když ve vyhledávání zadáte #jakolev nebo #narodnitym ?



Kdo je váš favorit? ? #mshokej #IIHFWorlds pic.twitter.com/Nz98gM4SWm — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 13, 2022

Jalonenova vítězná mentalita šmrncnutá českou DNA funguje. Národní tým se o tom přesvědčil v přípravě. Češi uspěli v pěti zápasech v řadě a vůbec poprvé vyhráli dva turnaje Euro Hockey Tour za sebou. „Dodalo nám to velkou porci sebevědomí,“ zdůraznil kouč Jalonen.

Českému optimismu nahrává i absence Rusů. Sborná byla kvůli válce, kterou prezident Vladimir Putin rozpoutal na Ukrajině, vyloučena stejně jako Bělorusko.

Hokejový šampionát bez Rusů. Byli by favoritem, zaznělo od expertů

„Vím, že můžeme uspět, ale jen když půjdeme den po dni a budeme tvrdě pracovat. Šampioni neuvažují dopředu, jaký výsledek uhrají ve finále,“ pronesl šéf české party.

„Věřím, že máme dobrý tým. Šance na úspěch určitě je,“ doplnil odhodlaně kapitán Roman Červenka.

Cestu za zlatým snem zahájí Jalonenův výběr v Tampere v sobotu proti Velké Británii. Hned v neděli přijde první skutečný test proti Švédku. Ve skupině ho čekají ještě USA, Lotyšsko, Finsko, Norsko, Švédsko a Rakousko.

Hvězdy letošního MS: Švýcarská legie, kanadští dravci i nedávná jednička draftu

I kdyby česká družina nedošla až na úplný vrchol, jakákoliv placka by po dekádě marastu byla pro tradiční baštu hotovou spásou.