Fuksa je desetinásobným mistrem Evropy a má šest medailí včetně dvou zlatých z mistrovství světa. Olympijský cenný kov mu zatím ve sbírce chybí, v Riu 2016 na něj nedosáhl. Je rád, že zásluhou Josefa Dostála s Radkem Šloufem česká rychlostní kanoistika neodjede z Tokia s prázdnou. "Je to samozřejmě super, že kluci mají bronz. Já bych samozřejmě rád šel v jejich šlépějích, rád bych si takovou medaili někdy pověsil na krk," řekl Fuksa, který dnes vyhrál rozjížďku na kilometrové trati a postoupil přímo do sobotního semifinále.

Těsně před závodem vyměnil tréninkovou loď za tu závodní, která se od května toulala po oceánu. "Ve středu přišla. Jel jsem na ní ten první závod v Čechách. Tady jsem jen vyměnil ten záklek, tu věc, na které klečím, ještě jsem tam něco upravil, nalepil jsem si tam jméno, samolepky Tokia a ve čtvrtek jsem se na ní rozjel a dneska jel olympijský závod a vyhrál jsem rozjížďku," vyprávěl.

Černá loď mu vyhovuje

Nechtěl se spokojit s náhradou, i když obě lodě jsou prakticky totožné. "Je to úplně stejný typ. Ta loď je vždycky malinko jiná, myslím, že tahle je aspoň o trošku lepší než ta, na které jsem trénoval v Kóči. Může to být trochu i barvou, že ta černá trochu zeštíhluje, a zdá se mi ta loď trochu menší, ta bílo-červená se mi zdála masivnější. Tahle je pro mě lepší," vysvětloval.

Rozjížďka s přehledem a Martin Fuksa jde dál z prvního místa! Český kanoista se těší na zítřejší SEMIFINÁLE!

Design olympijské kanoe navíc navrhovala jeho manželka Anička, která studuje reklamní fotografii. "Pro mě je ta černá i symbolická, dal jsem si ji proto, že vloni zemřel Aničky děda, tak jsem to chtěl udělat pro něj, že je celá černá. A trikolora je česká, protože reprezentuju Českou republiku a jsem na to hrdý," svěřil se Fuksa. Na hlavě měl osmadvacetiletý kanoista šátek s pirátským symbolem lebky se zkříženými hnáty. Tento motiv před 25 lety proslavil na OH v Atlantě dvojnásobný olympijský šampion kanoista Martin Doktor. Fuksa ale nechtěl prozradit, jestli má šátek nějaký hlubší význam. "To já nevím. To já nevím. Možná," odvětil tajemně.

Fuksa si zajistil přímý postup do semifinále z prvního místa, přesto úplně naplno ani v těsném finiši jet nemusel. "Ale nebudu lhát, že jsem se trochu nevydal. Lehce jsem v tom finiši vytuhnul, ale kontrolovaně, věděl jsem, že mě kluci snad nedojedou," řekl. Vyhnout se druhé dnešní jízdě pro něj bylo zásadní. "Já si od začátku řekl, že chci postoupit rovnou do semifinále a nejet čtvrtfinále. Takže když jsem tam viděl toho Maďara, věděl jsem, že i když bych měl jet úplně naplno, tak musím, a věřil jsem si, že postoupím. To se naštěstí povedlo a ještě jsem tam sílu měl, tak super," doplnil.

Jeho o necelých pět let mladší bratr Petr prožívá olympijskou premiéru. Před závodem na singlu mu Martin žádné rady nedával. "Vůbec jsme na sebe nepromluvili. Já jsem v tomhle fakt hrozný, snažím se soustředit hlavně na sebe. Ale samozřejmě mu přeju štěstí. Pro něj není vůbec jednoduché tady s těmi kluky soupeřit. Jsou tady dva za stát, není to sranda," řekl na jeho adresu.