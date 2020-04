Já si svůj sen žiji. Bohužel musím uznat, že je to i prokletí. Miluji svoji práci a stále se v ní zlepšuji. Dokážu činností trávit 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, ale uvědomuji si, že musím i odpočívat a objevovat nové možnosti. Proto se nutím do aktivního odpočinku, abych přišel i na něco jiného. Tancuji, medituji a snažím se i nedělat vůbec nic. Jsem velice aktivní člověk a to pro mnoho lidí může být nepříjemné. Chci však dělat vše proto, abych na konci života mohl sám sobě říct, že jsem se snažil co, to šlo a že jsem nepřežíval, ale žil.