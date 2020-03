Cesta k jeho vybudování byla postupná. Od malé meditační skupinky až k oficiálnímu zenovému centru. Zen je úžasně jednoduchý ve své podstatě, to mě oslovilo. Je to cesta, která vede přímo do nás samotných. Je to o poznání, propojení se a o správném fungování v životě. Praxe mi pomáhá i v mé práci. Nutí mě být stále bdělý. V životě hrozí mnoho sebeklamů, které vedou k trápení a bolesti.