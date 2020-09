Zdroj: archiv Petra Bitmana

„Ve škole se to bere vše spíš povrchově. Jsou rozhodně věci, které se tam člověk nenaučí, ale není to chybou školy. Jakmile se člověk dostane do praxe, už ví, že to není sranda, a když udělá chybu, může to stát velké peníze a nikoliv jenom špatnou známku,“ odvětil na dotaz, jak moc se liší teoretická výuka od praktického provedení.