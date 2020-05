Po vysoké škole jsem začala hledat práci. Psal se rok 2011 a už tenkrát jsem se hlásila na pozici redaktor do Libereckého deníku. Bohužel, výběrové řízení mi tenkrát nevyšlo. Nastoupila jsem tedy jako bankovní poradce do banky. Po třech letech v tomto sektoru jsem se přesunula do jedné turnovské firmy na pozici referentky logistiky, kde jsem působila více než pět let. Po téměř deseti letech od prvního neúspěšného pohovoru v Libereckém deníku jsem to v roce 2020 zkusila znovu a tentokrát to vyšlo na pozici webeditora.