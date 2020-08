Zdroj: Kateřina Glatzová

Někdy přijde i na hasiče strach. Abych řekl pravdu, občas se bojím, ale to je přirozená vlastnost a myslím si, že se bojí sem tam každý. Nejsme stroje abychom necítili strach, ale zase to musí být jen v nějakých mezích. Někdy není prostě čas se bát. Moje rodina, to je kapitola sama o sobě. Samozřejmě se bojí, protože ať už je to jak chce, tak se může stát to, že už se domů nevrátíme. S tím se ale člověk musí smířit, touha pomáhat je větší než strach z toho, co by se mohlo stát.