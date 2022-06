K vlakům měl blízký vztah už od dětství. Jeho tatínek totiž pracoval jako strojvůdce a bral syna s sebou do práce, kde ho seznamoval s tím, co vše obnáší obsluhování lokomotivy. „Už jako dítě jsem měl jasno, co budu dělat, až vyrostu. Mým snem bylo stát se strojvedoucím, a to se podařilo,“ řekl Ladislav Crha s tím, že má koleje a vlaky takříkajíc v krvi.