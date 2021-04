Mažoretky z Hrádku nad NisouZdroj: Soukromý archiv Mažoretky Hrádek nad Nisou



Zájem o kroužek mažoretek je podle Palasové každý rok jiný. „Jeden rok se přihlásí 3 až 5 dětí, další rok se jich přihlásí třeba 10. Jedná se především o děti předškolního věku, nebo 1. a 2. třídy. Jedná se o velmi specifický kroužek, v porovnání s ostatními aktivitami v Domově dětí a mládeže,“ vysvětlila Lenka Palasová. Než se ale adeptky dostanou do týmu, musí první rok chodit do takzvané přípravky. „Tam může chodit v podstatě kdokoliv. V dalším roce se zařazují do skupiny, která se již účastní soutěží. Z toho vyplývá zodpovědnost docházet pravidelně na tréninky a další závazky dětí i rodičů. Jedná se o týmový sport, kde je důležitý každý článek,“ řekla Lenka Palasová.