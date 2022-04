Šikovný tesař se neztratí. Využijí ho lidé i obec, říká řemeslník z Kunratic

/LIDÉ ODVEDLE/ Ke každé obci patří alespoň jeden řemeslník, a to platí i v Kunraticích. Truhlářské a tesařské práce všeho druhu provádí v obci Josef Harant. Do vsi se přestěhoval před šesti lety a jeho dílnu najdete hned naproti kulturnímu domu. Do vesnice zapadl a o práci nouzi nemá, naopak, stále je co dělat.

Řemeslník Josef Harant | Foto: Deník/Freiwilligová Blanka

„Vyrábím pergoly, garážové stání, přístřešky, dřevníky, jednoduše, co je potřeba a co lidé chtějí. Věnuji se spíš tesařině. Obrací se na mne místní i přespolní, to jsem rád,“ řekl Harant. Šikovné ruce mladého tesaře využila už i obec, která u něj nechala vyrobit přístřešek do mateřské školy anebo zádveří u bytovek. Dřevu se věnuje i jeho přítelkyně, pro kterou je koníčkem vyřezávat ze dřeva různé sochy a umělecká díla. Garáž nebo obecní vejminek. V Kunraticích chtějí oživit nejstarší dvůr v obci „Já nevyřezávám, i když na to mám školu uměleckého truhláře. Ale já nemám ten dar, abych to v tom dřevu viděl, a tak se spíš věnuji té stavební truhlařině,“ poznamenal tesař a truhlář v jedno osobě. Zdroj: DeníkŘemeslníků, skutečných znalců řemesla příliš mnoho není. „Sice je truhlářem každý druhý, ale těch vystudovaných příliš mnoho není,“ podotkl Harant. Uměl by postavit i například krov, ale potřeboval by k tomu parťáka, protože je to nad síly jednoho člověka. Sem tam se ale i na něj lidé obrátí, aby jim poradil. Například s prasklým trámem na střeše nebo půdě, a to rád pomůže. Vlajka kunratických miminek oznamuje narození nového občánka, několikrát ročně A s čím se nyní potýká? Překvapivě s nedostatkem dřeva. Ač by se mohlo zdát, že kůrovcová kalamita a masivní kácení ho zajistí dostatek, opak je pravdou. „Dřeva bylo celkem dost ještě v minulých dvou letech, ale teď už mám zprávy o tom, že kulatiny na pořez je nedostatek. V lese jí sice hodně stojí, ale ke zpracování nějak není. Já mám naštěstí dodavatele, kteří mi zatím zajišťují kvalitní a vhodné dřevo,“ uzavřel Harant.

