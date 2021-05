Lucie Charvátová ve sprintuZdroj: ČTK/Pavlíček Luboš

V minulosti kromě biatlonu zkusila i jiné sporty. „Vyrůstala jsem ve Špindlerově Mlýně, což je téměř synonymum toho, že jsem se narodila s lyžemi na nohou. Do dvanácti let jsem sjezdovala velmi aktivně, ale ne závodně. Pět let jsem chodila na gymnastiku, která mi dala obratnostní základ. Je to super průprava pro každý sport. A od jedenácti let jsem se začala věnovat běhu na lyžích, kde jsem patřila k nejužší dorostenecké a juniorské špičce. Ještě jako juniorka jsem se zúčastnila MS v běhu na lyžích ve Val di Fiemme, ale po této sezoně v roce 2012 jsem se rozhodla naplno dát šanci biatlonu, ve kterém jsem se již kdysi přesvědčila, že je to sport, který mě bude bavit, a kde můžu mít šanci uspět," věřila.