Zdroj: Jan Pikous

Nejsem historik a ty věci beru spíše společensky, ale možná o to silněji. A právě tak se zrodil nápad na knížku o libereckých hospodách a já byl chycen. Snad je to až karmické můj táta je vyfocen s flašku vína na první černobílé pohlednici Jizerské huti, podniku, který byl nedávno zbořen. A já tam mám dán úděl tu káru hospodských příběhů táhnout dál. Jenže rozsah toho tématu je děsivý, už dnes jsme na dvou knihách, a to jsme vlastně stále na začátku.