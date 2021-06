Martin Šábrt.Zdroj: se souhlasem Martina Šábrta

„Klub prošel velkými změnami. Vlastně, když jsem já začínal v roce 2012, tak se akorát nově rozjížděla Volejbalová akademie pro děti od 6 do 15 let. Do té doby na Dukle byl jen tým mužů a juniorů. Před několika lety se mimo jiné složil vůbec první ženský tým Dukly Liberec. Takže teď má Dukla zastoupení téměř ve všech kategoriích. Od úplně nejmenších, přes kadety/kadetky, juniory/juniorky až po výběr mužů a žen,“ popisuje Šábrt vývoj klubu. Martin podle svých slov vždycky zvládal učivo dobře. „Se školou jsem nikdy problém neměl. Vždy se našel čas, ať už po tréninku, nebo před ním se na další den naučit. Ačkoliv to bylo někdy náročnější z hlediska únavy, ale vždy jsem to zvládl,“ říká pyšně. „Byl jsem takový lepší průměr. Většinou jedničky dvojky, sem tam se objevila trojka z českého jazyka nebo matematiky. Ale kdybych měl říci, jaké předměty mi šly lépe, tak to byla asi angličtina a dějepis, který mě bavil. Nejhůř mi šla asi matematika a fyzika,“ vyjmenovává oblíbené i méně zábavné předměty ze základní školy.