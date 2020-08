Zdroj: archiv

Co vše se pro Adélu změnilo s nástupem na střední školu? „Moc se toho nezměnilo. Nepřišlo mi, že by to byl takový skok ze základky, jak nás strašili před ukončením. Samozřejmě některým předmětům, jako je třeba ekonomika, se musím věnovat i doma, protože z nich budu maturovat, a už to není tak, že by to lezlo do hlavy samo, aspoň tedy v mém případě. Nemáme dvoufázové tréninky, ale trénujeme večer, proto s docházkou a absencí problém nemám. Během roku máme ale i soustředění, která zasahují do školních dní. Naštěstí jsou učitelé chápaví a s občasnou absencí problém nemají,“ uzavírá.