Zdroj: soukromý archiv

„Mám ho z prvního manželství, abych se jmenovala stejně jako moje děti. Můj první manžel je Arab. Lidi se mě na to často a dychtivě ptají a chtějí vědět, jestli mě zavíral a mlátil. Musím se smát. Je to velmi laskavý člověk, jsme dobří přátelé, do ČR jezdí často jako politický emigrant dostal naše občanství. Ale jakmile to šlo, vrátil se do Iráku,“ řekla Jazairiová, která v rozhlase začala pracovat jako novinářka už ve 20 letech.