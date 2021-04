Lapačka Jana Krále.Zdroj: Archiv Jana Krále



Stíhal Král učivo na základní škole spojit s hokejem? „Základní škola byla pro mě velice náročná. V Liberci jsme měli často dvoufázové tréninky a nebylo moc času na učení, ale zvládl jsem ji s dobrými známkami,“ uvedl Král, že měl při své povinné školní docházce co dělat, aby splnil obě věci najednou.

„Bavilo mě skoro všechno. Vždycky záleželo, o čem jsme se zrovna učili a podle toho mě ten předmět bavil. Asi nejvíce mě bavily humanitní předměty jako například angličtina, přírodopis, biologie, ale zároveň mě také bavila chemie.“ Co se změnilo s příchodem na střední školu? „Změnil se mi hodně můj přístup k učení. Vím, že na střední škole není ideální mít vysokou absenci. Musím ale podotknout, že jsem poznal plno přátel, díky kterým jsem chodil do školy vždy s dobrou náladou,“ říká s úsměvem.