Hradím v podstatě vše, ale díky větším či menším dárcům se to dá zvládnout. Kdysi jsem sahal poměrně dost do vlastní kapsy. Dnes to už dělám tak, že na co nejsou finance, to prostě nedělám. Mám rodinu a upřímně, už mě nebaví někde něco platit na úkor rodinného rozpočtu. Snažím se věnovat hlavně rodině. Rád si sednu někam k vodě a nahodím pruty. A co bych vzkázal handicapovaným nejen sportovcům? Je třeba jít dopředu a mít v životě náplň. V rámci možností žít. Ne přežívat.