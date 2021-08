Obrazy devětadvacetiletou Elišku Hamajdovou okouzlily už jako malé dítě. Poslechla svůj vnitřní hlas a po Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze její kroky zamířily na Technickou univerzitu v Liberci, kde vystudovala Fakultu umění a architektury. „Maluji hlavně na plátno různými malířskými technikami, nejvíce akrylem, ale nebráním se ani olejomalbě nebo nástěnným malbám,“ řekla talentovaná výtvarnice, která se ve městě pod Ještědem nakonec i usadila.

Umění ji vždy bavilo a malba pro ni představuje možnost vyjádření jejího pohledu na svět. Aktuální tvorbu mohou vidět návštěvníci liberecké Eli gallery, kde až do úterý 24. srpna potrvá výstava Subjektivně zakusit. Společně s mladou umělkyní zde představují své obrazy Žaneta Elisová a Jan Harant. „Poselstvím výstavy je zamyšlení se nad sebou samým a světem, ve kterém žijeme. Přála bych si, aby návštěvník odcházel a sám si pokládal otázky k zamyšlení,“ zdůraznila Hamajdová, která má za sebou už řadu samostatných i společných výstav.

Součástí výstavy je i nejnovější projekt Obraz obrazem české domácnosti, který vychází z bakalářské práce mladé výtvarnice. V ní zkoumala pomezí obrazu jako uměleckého díla a jako pouhé dekorace, a zda lze mezi tím najít nějaké hranice. Původně domácnosti pouze fotila, ale postupem času se projekt překlenul do média malby. „Je stále ve vývoji, postupně sbírám nový materiál, navštěvuji české domácnosti a zajímám se, jaký mají lidé vztah k umění, primárně obrazům, které mají doma. Obraz je přeci jen o něco intimnější než fotografie a majitelům méně vadí jeho prezentace,“ podotkla umělkyně.

Vernisáž výstavy Subjektivně okusit proběhla na začátku srpna. Eliška Hamajdová stojí vpravo.Zdroj: Eli Gallery

Záměrně si vybírá obývací pokoje, protože je to místo, kde se setkává celá rodina. „Líbí se mi určitá typologie jak v obrazech, tak v interiérech našich spoluobčanů, kdy lze například vycítit, jestli je konkrétní obývací pokoj z města či vesnice. Ráda bych jich měla tolik, aby obsáhly všechny sociální vrstvy v Čechách,“ dodala.

Naopak v sérii Tekutá modernita odkazuje na stejnojmennou knihu od polsko-britského sociologa Zygmunta Baumana. Reaguje v ní na dnešní konzumní svět, který je ovládán touhou namísto potřeb. „Z mého pohledu tento svět balancuje na hraně, tak jako všechny obrazy ze série,“ doplnila Hamajdová.

V budoucnu by Eliška Hamajdová ráda nadále rozvíjela projekt Obraz obrazem české domácnosti a hlavně malovala, co jí budou síly stačit. Na konci srpna se její obě umělecké série přemístí na výstavu do pražské kavárny Fofr Kafe Soukenda. „Taktéž se budu nadále věnovat svým studentům z Ateliéru Tuba a lektorování doprovodných programů v Oblastní galerii v Liberci,“ uzavřela vyprávění Eliška Hamajdová.