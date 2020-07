Zdroj: Archiv pořadatele

Začal jsem se zajímat o psí sporty jako jsou canicross, coursing nebo agility, kde se mi podařilo spojit lidi a zvířata v jedno. Vyjádření emocí je to, co mě na tom baví. Ty emoce, to předstartovní napětí, ta radost a štěstí po doběhnutí do cíle, to všechno se snažím zachytit. Focení se věnuji přes tři toky.