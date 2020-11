Zdroj: Jiří Šafařovský



Které předměty patřily mezi oblíbené a naopak? „Nechci se nějak vychloubat, ale nebyl žádný předmět, s kterým bych měl problém. Vždy jsem se snažil poslouchat hodně o hodinách, abych doma neměl tolik práce a vyplácelo se to. Většinou jsem míval dvojku jen z přírodopisu, ale bral jsem to s úsměvem,“ pamatuje si na nedávné roky nadaný hokejista a student. Co vše se pro Vomáčku změnilo s příchodem na střední školu? „Určitě přibylo trochu učiva, na druhou stranu ne tolik, kolik jsem čekal. Hlavní věcí, co se změnila, je tedy vzálenost od zimáku, bohužel už mi nestačí přejít jen silnici na trénink,“ pokrčuje rameny Vomáčka.