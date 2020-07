Zdroj: Archiv Jiřího Holuba

K psaní se podle vlastních slov dostal skrze vypravěčský um jeho babiček. „Obě dvě byly skvělé vypravěčky a k tomu měly co vyprávět. Jedna odešla ze Slovenska už jako desetiletá holka do služby do Čech a druhá, Volyňská Češka, měla zase hodně dramatické válečné období. Asi se to tak nějak geneticky potkalo a protnulo,“ uvedl holub.