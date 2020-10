Zdroj: archiv Natalie Tvrzníkové

Kdo byl prvním trenérem, kterého Natalie poznala? „Mým prvním trenérem byl Jindra Drábek. Do teď věřím, že 80 % toho, co umím, mě naučil on. Byl s hráči na hřišti, i když nemusel. V časech mimo tréninky. Právě jemu vděčím za to, že teď jsem tam, kde jsem,“ děkuje na dálku Tvrzníková. Jak se liberecký klub změnil od doby, co Natalie začínala? „To asi nedokážu zodpovědět, protože jsem ze začátku byla v Patriots Liberec, kde už teď pár let nejsem. A v Eagles jsem asi šest let. Eagles je jeden z největších klubů v ČR, ne-li největší, a za šest let se tam změnil nespočet věcí,“ prozrazuje, že se i softball posunuje dopředu.